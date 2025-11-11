Kultur

”Gud, jag tror att du kan förändra saker om du vill, så varför gör du inte det?”

Teologen, författaren och poddaren Kate Bowler i stor intervju 

Kate Bowler är teolog, författare och programledare för podden ”Everything happens”
Malina Abrahamsson
Malina Abrahamsson Reporter
Publicerad

När teologen, författaren och poddaren Kate Bowler diagnosticerades med obotlig cancer blev hon utsatt för ofrivilliga exorcism-försök. Nu ägnar hon sin tid åt att slå hål på myter om lidande och framgång. Dagens Malina Abrahamsson har mött henne. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

helanden och mirakler linköping kultur böcker

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning