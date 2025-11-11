Kultur
”Gud, jag tror att du kan förändra saker om du vill, så varför gör du inte det?”
Teologen, författaren och poddaren Kate Bowler i stor intervju
Kate Bowler är teolog, författare och programledare för podden ”Everything happens”
Malina Abrahamsson
När teologen, författaren och poddaren Kate Bowler diagnosticerades med obotlig cancer blev hon utsatt för ofrivilliga exorcism-försök. Nu ägnar hon sin tid åt att slå hål på myter om lidande och framgång. Dagens Malina Abrahamsson har mött henne.