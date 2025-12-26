”För mig är det tydligt: Under 2025 har vi tagit ett stort steg bakåt”

Skådespelerskan Ariana Grande på premiären för ”Wicked: For Good”. Lydia Nordlander skriver om smalhetsen som blev värre under 2025. Evan Agostini

Att sammanfatta 2025 … Ja, det är svårt. För mig har den stora höjdpunkten varit att vara en del av Dagens ungdomspanel. Jag har kastats in i nya och roliga situationer, träffat underbara människor och fått hålla på med mitt älskade skrivande; klart att det hamnar i toppen!

