Han var ju så liten. Ändå gapade krubban tom och ofärdig när han inte låg där. Vårt hem var vackert pyntat med julgardiner och halmstjärnor, huset var rent och hyacinterna doftade. Vi hade haft vår årliga pepparkaksbakarkväll, och även mandelmussledegen hade mamma fått oss att sitta med runt köksbordet och trycka ut i vågiga formar. Allt var förberett, och förväntan kittlade i magen.