Kultur | Julkrönika
Jesu födelse återgiven.
Alvaro Aguayo
Eva Skog:
Vad blev det av honom, den lille pojken som änglarna sjöng om?
Trodde jag? Ja, det gjorde jag nog. Men kände jag honom, som ungdomarnas nästa fråga löd? Det kunde jag inte påstå.
Han var ju så
liten. Ändå gapade krubban tom och ofärdig när han inte låg där. Vårt hem var
vackert pyntat med julgardiner och halmstjärnor, huset var rent och hyacinterna
doftade. Vi hade haft vår årliga pepparkaksbakarkväll, och även mandelmussledegen
hade mamma fått oss att sitta med runt köksbordet och trycka ut i vågiga
formar. Allt var förberett, och förväntan kittlade i magen.