Titus Ekånge skriver om sitt år i Dagens ungdomspanel. Nicolina–Mercedes Brandström tävlade i årets upplaga av Idol. I finalen sjöng hon Hillsonglåten ”So will I”.

”Numera ses det som coolt att vara kristen”

Titus Eklånge från Dagens ungdomspanel sammanfattar 2025

Titus Eklånge
Titus Eklånge Dagens ungdomspanel
Publicerad

Snart har ett år som ungdomspanelist gått och det har blivit dags för några sista spaningar. På många vis har det varit ett fantastiskt år! Jag har fyllt 18 år och kan konstatera att det händer många roliga och nya saker under första året som myndig. Jag tycker också att det vi har sett i samhället har pekat åt rätt håll.

