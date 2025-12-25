”Numera ses det som coolt att vara kristen”

Titus Ekånge skriver om sitt år i Dagens ungdomspanel. Nicolina–Mercedes Brandström tävlade i årets upplaga av Idol. I finalen sjöng hon Hillsonglåten ”So will I”. Natanael Gindemo, Anders Wiklund/TT

Snart har ett år som ungdomspanelist gått och det har blivit dags för några sista spaningar. På många vis har det varit ett fantastiskt år! Jag har fyllt 18 år och kan konstatera att det händer många roliga och nya saker under första året som myndig. Jag tycker också att det vi har sett i samhället har pekat åt rätt håll.