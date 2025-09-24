Kultur

Halldorf överdriver om Charlie Kirk och kristen nationalism

Anmärkningsvärt missvisande om kristen nationalism, skriver Jacob Rudenstrand i en kulturdebatt.

Halldorfs kritik mot Samuel L Perry och Andrew Whitehead stämmer inte, skriver Jacob Rudenstrand i en kulturdebatt.
Jacob Rudenstrand Biträdande generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen
Publicerad

Att Charlie Kirk tillhörde ett sammanhang som ville påtvinga samhället en kristen bekännelse, vilket Halldorf antyder, kräver mer empiri än att Kirk ville att kristna skulle få inflytande, menar Jacob Rudenstrand i sin kulturdebattartikel.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kultur

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning