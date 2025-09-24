Kultur
Halldorf överdriver om Charlie Kirk och kristen nationalism
Anmärkningsvärt missvisande om kristen nationalism, skriver Jacob Rudenstrand i en kulturdebatt.
Halldorfs kritik mot Samuel L Perry och Andrew Whitehead stämmer inte, skriver Jacob Rudenstrand i en kulturdebatt.
Att Charlie Kirk tillhörde ett sammanhang som ville påtvinga samhället en kristen bekännelse, vilket Halldorf antyder, kräver mer empiri än att Kirk ville att kristna skulle få inflytande, menar Jacob Rudenstrand i sin kulturdebattartikel.