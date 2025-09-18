Snön föll stilla över Zürich medan ett dussin män och kvinnor sökte sig genom stadens gator till ett hus nära centrum. Under ett par år hade de mötts regelbundet för att läsa Bibeln och diskutera hur man skulle leva som kristen. Men motståndet från myndigheterna hade växt, och nu befann sig den lilla gruppen vid ett vägskäl.