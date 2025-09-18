Kultur | Kulturessä

Kepsar med texter som 'God, Guns and Trump' och 'Jesus är min frälsare, Trump är min president' på ett bord.

Joel Halldorf:
De tidiga baptisterna vägrade godkännas av staten – jag är glad att de slapp uppleva vår tids kristna nationalism

När politik blir andlig krigföring skapas en desperat oförsonlighet mellan människor. Antingen besegrar man sin motståndare, eller så utplånas man själv.

Publicerad

Snön föll stilla över Zürich medan ett dussin män och kvinnor sökte sig genom stadens gator till ett hus nära centrum. Under ett par år hade de mötts regelbundet för att läsa Bibeln och diskutera hur man skulle leva som kristen. Men motståndet från myndigheterna hade växt, och nu befann sig den lilla gruppen vid ett vägskäl.

usa anabaptismen charlie kirk donald trump joel halldorf kristen nationalism kultur kulturessäer polarisering

