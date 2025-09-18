Kultur | Kulturessä
Joel Halldorf:
De tidiga baptisterna vägrade godkännas av staten – jag är glad att de slapp uppleva vår tids kristna nationalism
När politik blir andlig krigföring skapas en desperat oförsonlighet mellan människor. Antingen besegrar man sin motståndare, eller så utplånas man själv.
Snön föll stilla över Zürich medan ett dussin män och kvinnor sökte sig genom stadens gator till ett hus nära centrum. Under ett par år hade de mötts regelbundet för att läsa Bibeln och diskutera hur man skulle leva som kristen. Men motståndet från myndigheterna hade växt, och nu befann sig den lilla gruppen vid ett vägskäl.