Kultur | Kulturessä

Christopher Wollter och Julia Dufvenius.

Josefin de Gregorio:
Jag saknar begreppet synd i debatten om Christopher Wollters sexmissbruk  

”Vi har inte längre några riktiga gemensamma riktlinjer för hur vi ska hantera sådant som synd, skuld, skam, förlåtelse och återinträde in i gemenskapen”

Josefin de Gregorio
Litteraturvetare och författare
Publicerad

Är sexmissbruk en diagnos att jämställa med elallergi – det vill säga ett påhitt, gripet ur luften? Det menade i alla fall influencern Isabella Löwengrip när hon var gäst i det första avsnittet av ”Skavlan och Sverige”, som sändes i SVT för ett par veckor sedan. Löwengrip vände sig till skådespelarparet Julia Dufvenius och Christopher Wollter, som var där för att lansera boken Välkommen till vårt äktenskap. Den handlar om Wollters systematiska otrohet.

kulturessäer tv kultur bok missbruk synd sex

