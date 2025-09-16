Kultur | Kulturessä
Christopher Wollter och Julia Dufvenius.
MAGNUS LEJHALL
Josefin de Gregorio:
Jag saknar begreppet synd i debatten om Christopher Wollters sexmissbruk
”Vi har inte längre några riktiga gemensamma riktlinjer för hur vi ska hantera sådant som synd, skuld, skam, förlåtelse och återinträde in i gemenskapen”
Är sexmissbruk en diagnos att jämställa med elallergi
– det vill säga ett påhitt, gripet ur luften? Det menade i alla fall
influencern Isabella Löwengrip när hon var gäst i det första avsnittet av
”Skavlan och Sverige”, som sändes i SVT för ett par veckor sedan. Löwengrip vände
sig till skådespelarparet Julia Dufvenius och Christopher Wollter, som var där
för att lansera boken Välkommen till vårt äktenskap. Den handlar om Wollters
systematiska otrohet.