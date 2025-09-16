Är sexmissbruk en diagnos att jämställa med elallergi – det vill säga ett påhitt, gripet ur luften? Det menade i alla fall influencern Isabella Löwengrip när hon var gäst i det första avsnittet av ”Skavlan och Sverige”, som sändes i SVT för ett par veckor sedan. Löwengrip vände sig till skådespelarparet Julia Dufvenius och Christopher Wollter, som var där för att lansera boken Välkommen till vårt äktenskap. Den handlar om Wollters systematiska otrohet.