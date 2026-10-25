Vill vi ta Gud på allvar och låta honom handla med oss? Låt oss börja med att fira gudstjänst

”Varför ska vi gå till kyrkan? Jag känner inte för det.” Suckande har barnen framfört denna fras i otaliga varianter just när vi står i hallen om söndagsmorgnarna, lagom stressade. Mina mot­argument har de hört i olika varianter: för Guds skull, för andras skull, för vår egen skull. (Och när de väl kommer dit blir det oftast bättre än de tänkt).