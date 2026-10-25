Kultur | Krönika
Ungdomsmässa i Allhelgonakyrkan.
Amanda Lindgren
Josefin Lilja:
Det finns tusen (svep)skäl för att inte gå i kyrkan
Vill vi ta Gud på allvar och låta honom handla med oss? Låt oss börja med att fira gudstjänst
”Varför ska vi gå till kyrkan? Jag känner inte för det.” Suckande har barnen framfört denna fras i otaliga varianter just när vi står i hallen om söndagsmorgnarna, lagom stressade. Mina motargument har de hört i olika varianter: för Guds skull, för andras skull, för vår egen skull. (Och när de väl kommer dit blir det oftast bättre än de tänkt).