Robins mamma togs ifrån föräldrarna på grund av familjens ursprung

Robin Tinglöf: En del vågar fortfarande inte själva berätta om sin bakgrund, med risk för rasism eller att inte bli lyssnade på.

Robin Tinglöf.
Josefin Lilja
Reporter
Publicerad

Som barn förstod inte Robin Tinglöf varför hans mamma vuxit upp i fosterhem. Först i vuxen ålder kom sanningen fram, och visade sig hänga ihop med ett mörkt kapitel i Sveriges historia. Nu vill Robin och hustrun Soile vara med och kasta ljus över resandefolkets umbäranden.

