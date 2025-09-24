Kultur
Robins mamma togs ifrån föräldrarna på grund av familjens ursprung
Robin Tinglöf: En del vågar fortfarande inte själva berätta om sin bakgrund, med risk för rasism eller att inte bli lyssnade på.
Robin Tinglöf.
Josefin Lilja & privat
Som barn förstod inte Robin Tinglöf varför hans mamma vuxit upp i fosterhem. Först i vuxen ålder kom sanningen fram, och visade sig hänga ihop med ett mörkt kapitel i Sveriges historia. Nu vill Robin och hustrun Soile vara med och kasta ljus över resandefolkets umbäranden.