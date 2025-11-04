Kultur
Tjorvens bön borttagen i nya Saltkråkan: ”Guds röst” ersatt med Melkers
Välciterade scenen med Tjorvens bön om mer tårta borta i nyinspelningen – fick barnpedagog att reagera: ”Ett typexempel på religiös analfabetism”
Saltkråkan i nytappning på SVT Play.
SVT
Tv-serien Vi på Saltkråkan visas just nu för fullt på SVT Play, och precis som originalet från 1960-talet tycks den uppskattas av både barn och vuxna. Dock skiljer sig vissa detaljer åt, inte minst en där en barnabön helt sonika tagits bort.