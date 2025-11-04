Kultur

Tjorvens bön borttagen i nya Saltkråkan: ”Guds röst” ersatt med Melkers

Välciterade scenen med Tjorvens bön om mer tårta borta i nyinspelningen – fick barnpedagog att reagera: ”Ett typexempel på religiös analfabetism”

Saltkråkan i nytappning på SVT Play.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Publicerad Senast uppdaterad

Tv-serien Vi på Saltkråkan visas just nu för fullt på SVT Play, och precis som originalet från 1960-talet tycks den uppskattas av både barn och vuxna. Dock skiljer sig vissa detaljer åt, inte minst en där en barnabön helt sonika tagits bort. 

