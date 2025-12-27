Kultur | Krönika
Jag är också fåfäng. Jag använder krämer, sminkar mig, slingar håret. Fast jag egentligen inte vill.
Elin Sharew Svensson
Malina Abrahamsson:
Jag är så trött på mitt eget ansikte
”I nästa sekund blir jag skrämd: Är det så här vi ska hålla på? Det absurda anses ju helt normalt”
Framför mig på bussen sitter en kvinna i tjugofemårsåldern. Genom springan mellan sätena ser jag rakt på hennes telefon. Hon skrollar mellan kanske femtio olika, men likadana bilder på sitt ansikte. Fram och tillbaka: Vilken är bäst?