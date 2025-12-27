Jag är också fåfäng. Jag använder krämer, sminkar mig, slingar håret. Fast jag egentligen inte vill. Elin Sharew Svensson

Framför mig på bussen sitter en kvinna i tjugofemårsåldern. Genom springan mellan sätena ser jag rakt på hennes telefon. Hon skrollar mellan kanske femtio olika, men likadana bilder på sitt ansikte. Fram och tillbaka: Vilken är bäst?