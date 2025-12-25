Kultur | Kulturessä
Om tecknet på att jag har med Jesus att göra är att jag blir mer levande, vad händer med mig när jag har tillbringat X antal timmar framför skärmen? frågar Magnus Malm.
TT/Tahiro Achoub/Unsplash
Magnus Malm:
Internetkulturen formar våra liv i en riktning vi inte kontrollerar själva
När vi nu firar jul, låt oss meditera inför mysteriet i Betlehem med skenet från våra skärmar som belysning
Teve och digitala medier är fantastiska hjälpmedel för att
nå ut till människor med det kristna budskapet. Om inte kyrkan tar den chansen
blir vi stående ensamma på perrongen medan tåget går.