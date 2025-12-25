Kultur | Kulturessä

Om tecknet på att jag har med Jesus att göra är att jag blir mer levande, vad händer med mig när jag har tillbringat X antal timmar framför skärmen? frågar Magnus Malm.

Magnus Malm:
Internetkulturen formar våra liv i en riktning vi inte kontrollerar själva

När vi nu firar jul, låt oss meditera inför mysteriet i Betlehem med skenet från våra skärmar som belysning

Teve och digitala medier är fantastiska hjälpmedel för att nå ut till människor med det kristna budskapet. Om inte kyrkan tar den chansen blir vi stående ensamma på perrongen medan tåget går.

