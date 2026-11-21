Livsstil | Krönika
"Den goda fisken organiseras och läggs i korgar medan den dåliga fisken kastas bort", skriver Anton Ahlmark
Duangphorn Wiriya
Anton Ahlmark:
Domsöndagens urval kan kännas ödesmättat
Men det finns ändå något hoppfullt i liknelsen med de bortrensade fiskarna
Jag kommer från Fiskebäck strax utanför Göteborg och därför känns det alltid extra bra när Jesus talar i fiskeliknelser. Jag har visserligen aldrig sysslat med yrkesfiske utan på sin höjd bara dragit upp en och annan makrill.