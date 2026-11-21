Livsstil | Krönika

"Den goda fisken organiseras och läggs i korgar medan den dåliga fisken kastas bort", skriver Anton Ahlmark Duangphorn Wiriya

Anton Ahlmark:

Domsöndagens urval kan kännas ödesmättat

Men det finns ändå något hoppfullt i liknelsen med de bortrensade fiskarna