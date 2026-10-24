Livsstil | Krönika
"Vårt land behöver hopp i dag. Sverige behöver hopp. Och för den som saknar hopp är Jesus Kristus det enda hoppet", skriver Daniel Norrby.
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Daniel Norrby:
När vi ser Jesus på korset - inser vi att vi har allt vi behöver
"Korset är det centrala i vår tro", skriver Daniel Norrby i sin bibelkrönika
Söndagens evangelietext är en fantastisk text, som avslutas med orden "Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger.' 'Och hans namn skall ge folken hopp."