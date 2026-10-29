Livsstil
Telefonkiosk ska locka fler att söka själavård hos präster och diakoner
Hundratals affischer på kyrkans personal omger kyrka – nytt sätt att nå ut
Telefonkiosken som Gustav Vasas församling ställt ut är skapad av konstnären Tor Svae, som även gjort mycket till Junibacken i Stockholm. Förhoppningen är att få fler att söka själavård.
Magnus Bjurberg
På Odenplan i centrala Stockholm står en gammaldags telefonkiosk. Det är Gustav Vasas församling som ställt ut den, för att få fler att förstå att det är enkelt, och gratis, att prata med någon från kyrkan.