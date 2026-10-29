Livsstil

Telefonkiosk ska locka fler att söka själavård hos präster och diakoner

Hundratals affischer på kyrkans personal omger kyrka – nytt sätt att nå ut

Telefonkiosken som Gustav Vasas församling ställt ut är skapad av konstnären Tor Svae, som även gjort mycket till Junibacken i Stockholm. Förhoppningen är att få fler att söka själavård.
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
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På Odenplan i centrala Stockholm står en gammaldags telefonkiosk. Det är Gustav Vasas församling som ställt ut den, för att få fler att förstå att det är enkelt, och gratis, att prata med någon från kyrkan.

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