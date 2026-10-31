Livsstil
Rose-Marie: Våga ställ frågor och ta tid för djupa samtal vid livets slut
Rose-Marie Hopstadius, 59, har specialiserat sig på palliativ vård och att möta människor som ligger för döden • Ett speciellt dödsfall fick henne att gå den vägen
Rose-Marie Hopstadius, specielistsköterska inom palliativ vård.
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När en människa ligger för döden är det viktigt att våga ställa rätt frågor. Då kan man få ett samtal som berör på djupet. Det menar Rose-Marie Hopstadius, specialistsköterska inom palliativ vård.