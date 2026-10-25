Livsstil
”Med mina sista krafter pressade jag fram namnet Jesus – då dundrade han in i rummet”
Anna Lindberg, 33, hade vänt på alla stenar inom drogvärld och nyandlighet – inget gav henne den frid hon så desperat sökte efter
Under hela sin ungdomstid sökte Anna Lindberg förgäves efter något som kunde ge henne frid. Hon testade droger, fester, relationer, resor och nyandlighet – ingenting tycktes fungera.
Natanael Gindemo
Anna Lindberg har upplevt mer än de flesta gör under ett helt liv: LSD-trippar, sexuella övergrepp, toppstudier, utmattning och häxkonst. På sin jakt efter frid och mening prövade hon allt möjligt. Till sist även Jesus – det enda som visade sig fungera.