Livsstil
Här är sju begravningstrender i Sverige
Livestreaming, fest till livet och allt fler begravningsceremonier med urna i stället för kista
Även inför döden finns många trender. Jan Byrmo driver sajten densistavilan.se och har listat sju aktuella trender kring begravningar i dag.
Pablo Merchan Montes
Jan Byrmo driver hemsidan densistavilan.se - en informationssajt om sorg och begravning. Varje år besöker han en av världens största begravningsmässor i USA. Dagen bad honom lista sju trender när det handlar om begravningar och livets slut.