Livsstil

Här är sju begravningstrender i Sverige

Livestreaming, fest till livet och allt fler begravningsceremonier med urna i stället för kista

Även inför döden finns många trender. Jan Byrmo driver sajten densistavilan.se och har listat sju aktuella trender kring begravningar i dag.
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
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Jan Byrmo driver hemsidan densistavilan.se - en informationssajt om sorg och begravning. Varje år besöker han en av världens största begravningsmässor i USA. Dagen bad honom lista sju trender när det handlar om begravningar och livets slut.

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