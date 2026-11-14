Livsstil | Krönika
"Gud kan låta solen gå ner vid middagstid. Det är sant, men det är inte hela sanningen", skriver Liselotte J Andersson.
Ümit Bulut
Liselotte J Andersson:
Den kristna kyrkan väntar inte främst på något, men på någon
"När vi är oförmögna att ta ett enda steg kan ett märkligt mod helt oväntat stiga från djupet"
Den dagen, säger Herren Gud, låter jag solen gå ner vid middagstid.” Hur blir stämningen i en vanlig förmiddagsgudstjänst eller högmässa när man läser denna text från profeten Amos? På något sätt kändes det för mig som en befriande läsning att Gud ”sänder sorg som efter ende sonen”. Ett annat sätt att säga: Låt det vara så mörkt som det faktiskt är – låt oss sluta att låtsas. Framför allt: Låt Gud ta över. En sorg, som efter ende sonen – bara riktiga människor kan gråta. Vi behöver sörja med jorden och dess inbyggare.