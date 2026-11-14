Livsstil | Krönika

"Gud kan låta solen gå ner vid middagstid. Det är sant, men det är inte hela sanningen", skriver Liselotte J Andersson. Ümit Bulut

Liselotte J Andersson:

Den kristna kyrkan väntar inte främst på något, men på någon

"När vi är oförmögna att ta ett enda steg kan ett märkligt mod helt oväntat stiga från djupet"