Podd | Dagens människa

Dagens människa: Daniel Suhonen

Lyssna på senaste avsnittet med den socialdemokratiske debattören om regeringskaos, ett oförklarligt mirakel och hans okända böneliv

Veckans gäst: Daniel Suhonen
Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Malin Aronsson
Malin Aronsson Reporter på Livsstil och poddredaktör
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Fakta: Dagens människa

  • Dagens människa är en intervju­podd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

  • Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensmanniska,  SpotifyApple Podcaster eller där poddar finns.

I avsnitt 244 möter vi den socialdemokratiske debattören Daniel Suhonen i ett samtal om regeringskaos, ett oförklarligt mirakel och hans okända böneliv.

Lyssna på avsnittet:

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