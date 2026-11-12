Dagens människa: Daniel Suhonen

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Podd | Dagens människa
Lyssna på senaste avsnittet med den socialdemokratiske debattören om regeringskaos, ett oförklarligt mirakel och hans okända böneliv
Dagens människa är en intervjupodd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.
Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensmanniska, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.
I avsnitt 244 möter vi den socialdemokratiske debattören Daniel Suhonen i ett samtal om regeringskaos, ett oförklarligt mirakel och hans okända böneliv.