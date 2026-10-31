Livsstil | Krönika
"När jag ser ljusen på kyrkogårdarna, kommer jag att tänka på mormor och morfar, farmor och farfar och alla de som gått före", skriver Anton Ahlmark i sin bibelkrönika.
Simon N
Anton Ahlmark:
Jag ser ljusen och påminner mig om att en dag ska vi ses igen
"Vi tänder ljus för att minnas de som lämnat oss och nu är hos Gud"
Den här helgen kommer många människor i vårt land att söka sig till en kyrkogård eller minneslund för att tända ljus och minnas de som lämnat oss och nu är hos Gud. Jag tycker att det är vackert att få gå runt bland alla de här små ljusen som lyser upp det annars dunkla höstmörkret.