Livsstil | Krönika

"När jag ser ljusen på kyrkogårdarna, kommer jag att tänka på mormor och morfar, farmor och farfar och alla de som gått före", skriver Anton Ahlmark i sin bibelkrönika. Simon N

Anton Ahlmark:

Jag ser ljusen och påminner mig om att en dag ska vi ses igen

"Vi tänder ljus för att minnas de som lämnat oss och nu är hos Gud"