Livsstil

”Andra komiker tror att jag skämtar när jag säger att jag jobbar på Livets ord”

Tammy Holm känner en kallelse både till församlingstjänst och till standup-scenen

Tammy Holm jobbar till vardags med media och kommunikation i församlingen Livets ord i Uppsala. På fritiden är hon dock nybliven ståup-komiker.
Malin Aronsson Reporter på Livsstil och poddredaktör
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Det händer att andra komiker tror att Tammy Holm skämtar när hon säger att hon jobbar i församlingen Livets ord.  Men den 47-åriga nykomlingen fortsätter att vara den hon är och kasta sig ut i standup-världen. Hon är övertygad om att Gud vill använda även hennes humor för att nå människor med ljus och kärlek.

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