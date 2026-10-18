Livsstil
”Andra komiker tror att jag skämtar när jag säger att jag jobbar på Livets ord”
Tammy Holm känner en kallelse både till församlingstjänst och till standup-scenen
Tammy Holm jobbar till vardags med media och kommunikation i församlingen Livets ord i Uppsala. På fritiden är hon dock nybliven ståup-komiker.
Natanael Gindemo
Det händer att andra komiker tror att Tammy Holm skämtar när hon säger att hon jobbar i församlingen Livets ord. Men den 47-åriga nykomlingen fortsätter att vara den hon är och kasta sig ut i standup-världen. Hon är övertygad om att Gud vill använda även hennes humor för att nå människor med ljus och kärlek.