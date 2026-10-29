Malena Ivarsson: Jag tänker inte så mycket på ånger

Annons
Annons
Podd | Dagens människa
Lyssna på senaste avsnittet av podden Dagens människa
Dagens människa är en intervjupodd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.
Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensmanniska, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.
I avsnitt 243 möter vi sexologen Malena Ivarsson i ett samtal om uppväxten, tiden i Svenska kyrkans unga, tron och tv-programmet Fräcka fredag, som gjorde henne till en välkänd röst i samtalet om sex och sexualitet.