Malena Ivarsson: Jag tänker inte så mycket på ånger

Fakta: Dagens människa Dagens människa är en intervju­podd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

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I avsnitt 243 möter vi sexologen Malena Ivarsson i ett samtal om uppväxten, tiden i Svenska kyrkans unga, tron och tv-programmet Fräcka fredag, som gjorde henne till en välkänd röst i samtalet om sex och sexualitet.