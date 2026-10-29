Podd | Dagens människa

Malena Ivarsson: Jag tänker inte så mycket på ånger

Lyssna på senaste avsnittet av podden Dagens människa

Daniel Wistrand
Daniel Wistrand Kultur- och livsstilsredaktör
Malin Aronsson
Malin Aronsson Reporter på Livsstil och poddredaktör
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Fakta: Dagens människa

  • Dagens människa är en intervju­podd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

  • Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensmanniska,  SpotifyApple Podcaster eller där poddar finns.

I avsnitt 243 möter vi sexologen Malena Ivarsson i ett samtal om uppväxten, tiden i Svenska kyrkans unga, tron och tv-programmet Fräcka fredag, som gjorde henne till en välkänd röst i samtalet om sex och sexualitet.

Lyssna på avsnittet:

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