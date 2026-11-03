Livsstil
Det var nu eller aldrig: Ska jag leva för Jesus eller inte?
Titus Eklånge skriver om tro och tvivel i sin dagbok från bibelskolan Equip
”Jag har varit i kyrkan varje fredag och söndag, alla konferenser och läger som finns. Till slut tröttnar man och undrar vad allt ska leda till, när det egna livet med Jesus känns helt dött”, skriver Titus Eklånge.
Titus Eklånge
Titus Eklånge, 19 år, är en av 60 ungdomar som det här läsåret går bibelskolan Equip på Cypern. För Dagen skriver han dagbok från skolans ”Holy Spirit Week”.