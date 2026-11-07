Livsstil | Krönika
"Att leva i längtans tillvaro är påfrestande, det är att sträcka sig mot något man inte vet säkert att man kommer att nå", skriver Julia Forsberg.
Paz Arando
Julia Forsberg:
Våga så - även om någon annan får bärga skörden
"Bönen är inte självisk, precis som Guds kärlek inte är det. Jesus vänder oss alltid till de andra"
Att vara medborgare i Guds rike är att vara en del av längtans folk, för vi vet att Guds rike inte är det enda vi ser och omges av i livet. Tvärtom ser vi bevisen för det uppochnedvända, det trasiga runtom och i oss varje dag. Det rättvända riket är därför ett rike vi längtar till och ibland kan man fundera över vilken praktisk hjälp Jesus ger oss i vår längtan efter hans rike. Vi vänder blicken till den bön Jesus lär oss i Matt 6:9-15.