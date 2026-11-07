Livsstil | Krönika

"Att leva i längtans tillvaro är påfrestande, det är att sträcka sig mot något man inte vet säkert att man kommer att nå", skriver Julia Forsberg. Paz Arando

Julia Forsberg:

Våga så - även om någon annan får bärga skörden

"Bönen är inte självisk, precis som Guds kärlek inte är det. Jesus vänder oss alltid till de andra"