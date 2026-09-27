Livsstil | Krönika

"Att vara rik inför Gud handlar inte om att ha den finaste bilen, det finaste huset eller den finaste klockan", skriver Daniel Norrby.

Daniel Norrby:
Att vara rik inför Gud handlar inte om att ha den finaste bilen

Om vi som kristna möter nöden kommer vi också att få se Jesus uppenbaras ännu mer i vårt samhälle

Publicerad

Den här veckans evangelietext är otroligt kraftfull och utmanande. Om vi sätter in oss i kontexten så talar Jesus in i en väldigt religiös miljö. Inte minst bland fariséerna, som kunde hela Gamla testamentet, lagen och profeterna men samtidigt inte förstod innebörden. De insåg inte att det var Jesus som lagen och profeterna talade om.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

livsstil livsstilskrönika krönikor

Rekommenderade artiklar

Fler artiklar från samma avdelning