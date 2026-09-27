Livsstil | Krönika

"Att vara rik inför Gud handlar inte om att ha den finaste bilen, det finaste huset eller den finaste klockan", skriver Daniel Norrby. Salvo Media

Daniel Norrby:

Att vara rik inför Gud handlar inte om att ha den finaste bilen

Om vi som kristna möter nöden kommer vi också att få se Jesus uppenbaras ännu mer i vårt samhälle