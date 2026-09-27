Livsstil | Krönika
"Att vara rik inför Gud handlar inte om att ha den finaste bilen, det finaste huset eller den finaste klockan", skriver Daniel Norrby.
Salvo Media
Daniel Norrby:
Att vara rik inför Gud handlar inte om att ha den finaste bilen
Om vi som kristna möter nöden kommer vi också att få se Jesus uppenbaras ännu mer i vårt samhälle
Den här veckans evangelietext är otroligt kraftfull och utmanande. Om vi sätter in oss i kontexten så talar Jesus in i en väldigt religiös miljö. Inte minst bland fariséerna, som kunde hela Gamla testamentet, lagen och profeterna men samtidigt inte förstod innebörden. De insåg inte att det var Jesus som lagen och profeterna talade om.