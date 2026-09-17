Podd | Dagens människa

Åke Bonnier om kallelsen till kyrkan

I podden Dagens människa möter vi Åke Bonnier, tidigare biskop i Skara möter tidigare biskopen i Skara

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Fakta: Dagens människa

  • Dagens människa är en intervju­podd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

  • Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensmanniska,  SpotifyApple Podcaster eller där poddar finns.

I avsnitt 240 möter vi Åke Bonnier, tidigare biskop i Skara, i ett samtal om bibelläsning, nya bibelöversättningen, kallelsen till kyrkan och uppväxten i förlagsfamiljen Bonnier.

Lyssna på avsnittet:

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