Åke Bonnier om kallelsen till kyrkan

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Podd | Dagens människa
I podden Dagens människa möter vi Åke Bonnier, tidigare biskop i Skara möter tidigare biskopen i Skara
Dagens människa är en intervjupodd från Dagen, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.
Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensmanniska, Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.
I avsnitt 240 möter vi Åke Bonnier, tidigare biskop i Skara, i ett samtal om bibelläsning, nya bibelöversättningen, kallelsen till kyrkan och uppväxten i förlagsfamiljen Bonnier.