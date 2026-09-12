Livsstil | Krönika

"Släpp dammsugaren, vila i dina vänners kärlek. Inte för att det är fel att ordna fint för varandra, men för att det finns något större att fästa blicken på: gemenskap", skriver Julia Forsberg. Giorgio Trovato

Julia Forsberg:

Jesu ord till Marta talade även till mig: Släpp dammsugaren

Det är fel att ordna fint för varandra, men för att det finns något större att fästa blicken på