Livsstil | Krönika
"Släpp dammsugaren, vila i dina vänners kärlek. Inte för att det är fel att ordna fint för varandra, men för att det finns något större att fästa blicken på: gemenskap", skriver Julia Forsberg.
Giorgio Trovato
Julia Forsberg:
Jesu ord till Marta talade även till mig: Släpp dammsugaren
Det är fel att ordna fint för varandra, men för att det finns något större att fästa blicken på
Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs, säger Jesus i söndagens evangelietext.