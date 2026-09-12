Livsstil | Krönika

"Släpp dammsugaren, vila i dina vänners kärlek. Inte för att det är fel att ordna fint för varandra, men för att det finns något större att fästa blicken på: gemenskap", skriver Julia Forsberg.

Julia Forsberg:
Jesu ord till Marta talade även till mig: Släpp dammsugaren

Det är fel att ordna fint för varandra, men för att det finns något större att fästa blicken på

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Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs, säger Jesus i söndagens evangelietext.

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