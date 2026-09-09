Livsstil
”Vi hade ingen lust att ta emot William, men vi sa ja ändå”
Patrik och Paula Gullbing om den utmanande frågan om att bli familjehem för en 18-åring med missbruksproblem
Patrik och Paula Gullbing blev familjehem för William när han var 18 år. I dag är han 23 år gammal och menar att familjehemmet räddat hans liv.
Josefin Lilja
När deras tre egna söner flyttat hemifrån valde Paula och Patrik Gullbing att bli familjehem åt en 18-årig pojke. Det var inget lätt beslut; William hade både missbruk och kriminalitet i bagaget. I dag säger William att beslutet räddade hans liv.