Livsstil

”Jag blev en bättre präst och pappa när jag bytte till knapptelefon”

Genom att göra sig av med sin smartphone upplevde Christoffer Abrahamsson, 38, hur han blev mer närvarande i livet

Christoffer Abrahamsson, präst i Lötenkyrkan i Uppsala, har skrivit boken "Avskärmad – vägar till ett friare liv".
Josefin Lilja
Josefin Lilja Reporter och redaktör
Publicerad
För tio år sedan tog prästen Christoffer Abrahamsson ett beslut som skulle förändra hans liv: han gjorde sig av med sin smarta telefon. I sin nya bok beskriver han hur detta blev ett lyft för både gudsrelationen och familjelivet.

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