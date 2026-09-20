Livsstil
”Jag blev en bättre präst och pappa när jag bytte till knapptelefon”
Genom att göra sig av med sin smartphone upplevde Christoffer Abrahamsson, 38, hur han blev mer närvarande i livet
Christoffer Abrahamsson, präst i Lötenkyrkan i Uppsala, har skrivit boken "Avskärmad – vägar till ett friare liv".
Josefin Lilja
För tio år sedan tog prästen Christoffer Abrahamsson ett beslut som skulle förändra hans liv: han gjorde sig av med sin smarta telefon. I sin nya bok beskriver han hur detta blev ett lyft för både gudsrelationen och familjelivet.