Kultur | Krönika
"Jag betalade just 4 000 kronor för att mina två döttrar ska få göra kullerbyttor och kanske lära sig att hjula", skriver Malina Abrahamsson i sin krönika.
Kateryna Hliznitsova
Malina Abrahamsson:
I kyrkan kostar det inte 4 000 att lära sig hjula
Kanske minns man även som vuxen att det finns ett sammanhang där man varken behöver betala eller prestera för att räknas
Jag har upptäckt det alla föräldrar säkert redan vet: hur dyrt det är med fritidsaktiviteter för barnen. Jag betalade just 4 000 kronor för att mina två döttrar ska få göra kullerbyttor och kanske lära sig att hjula, men när jag först såg fakturan var jag nära att bryta löftet om att de ska få prova på gymnastik.