Kultur | Krönika

"Jag betalade just 4 000 kronor för att mina två döttrar ska få göra kullerbyttor och kanske lära sig att hjula", skriver Malina Abrahamsson i sin krönika. Kateryna Hliznitsova

Malina Abrahamsson:

I kyrkan kostar det inte 4 000 att lära sig hjula



Kanske minns man även som vuxen att det finns ett sammanhang där man varken behöver betala eller prestera för att räknas