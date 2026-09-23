Livsstil
”Att kalla barnen för universums centrum är inte bra för dem”
Familjekonsulenterna Magnus och Lisa Wetterberg om de tre största konfliktområdena i ett äktenskap och hur man håller liv i kärleken
Magnus och Lisa Wetterberg gästar podden "Dagens föräldrar" om att hålla kärleken och nyfikenheten på varandra levande.
Josefin Lilja
Sätt varandra före barnen. Fortsätt att uppmuntra varandra. Det är något av det Lisa och Magnus Wetterberg gärna skickar med nyförlovade par som de möter i sin tjänst som familjekonsulenter. Dessutom flaggar de för tre riskområden som ofta leder till konflikt.