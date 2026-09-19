Livsstil | Krönika

"Tron på ett 'liv efter detta' fanns inte bland judarna på Jobs tid. I det svartaste svarta föds likväl denna tro", skriver Liselotte J Andersson. Getty Images

Liselotte J Andersson:

I det svartaste mörkret föds en ny tro

Tron på uppståndelse och evigt liv gör något med vår död, men också med vårt liv