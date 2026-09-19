Livsstil | Krönika
"Tron på ett 'liv efter detta' fanns inte bland judarna på Jobs tid. I det svartaste svarta föds likväl denna tro", skriver Liselotte J Andersson.
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Liselotte J Andersson:
I det svartaste mörkret föds en ny tro
Tron på uppståndelse och evigt liv gör något med vår död, men också med vårt liv
”Din dotter är död.” Det budet når i Markusevangeliet en synagogföreståndare. Han är inte oförberedd. Väl medveten om det kritiska läget har han sänt bud efter Jesus. Det var knappast en självklar handling. För det styrande religiösa skiktet var Jesus inte oproblematisk. Antagligen blåser desperationen hos en panikslagen pappa bort alla betänkligheter. Ryktet har gått om under och tecken där Jesus går fram. Eftersom många söker hjälp blir Jesus hindrad på vägen. Det blir för sent och det förfärliga budet når synagogföreståndaren: ”Din dotter är död”.