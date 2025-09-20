Begreppet "hallelujah-moment" kommer från Kishti Tomita och tv-programmet idol. Hanna Simonsson skriver om "wow-stunden" som äger rum när Jesus instiftar nattvarden. På bilden ser vi nuvarande idoljuryn. Christine Olsson/TT

Tänk dig något riktigt stort och mäktigt som du har varit med om. En riktig wow-stund. Jag är en sådan där person som tänker på mina wow-stunder i efterhand. Som till exempel när jag var på Kauai, en av Hawaii-öarna, och fick se helt magnifik natur.