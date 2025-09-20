Livsstil | Krönika

Begreppet "hallelujah-moment" kommer från Kishti Tomita och tv-programmet idol. Hanna Simonsson skriver om "wow-stunden" som äger rum när Jesus instiftar nattvarden. På bilden ser vi nuvarande idoljuryn.

Hanna Simonsson:
Har du också missat ett hallelujah-moment

"Ibland vill man skaka om en person och säga 'Förstår du inte vad du är med om?'"

Publicerad

Tänk dig något riktigt stort och mäktigt som du har varit med om. En riktig wow-stund. Jag är en sådan där person som tänker på mina wow-stunder i efterhand. Som till exempel när jag var på Kauai, en av Hawaii-öarna, och fick se helt magnifik natur.

