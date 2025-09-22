Livsstil
”Jag är inte en person som får saker gratis”
Pastorn och opinionsbildaren PO Flodström om debatterna och sin strävan efter inflytande: "Jag blir inte inbjuden till olika sammanhang, så jag måste skapa mina egna".
PO Flodström är pastor och debattör.
Malina Abrahamsson
Som ung var PO Flodström engagerad i både pingströrelsen och den autonoma vänstern. Han blev återkommande påhoppad av nynazister. I dag är han pastor och opinionsbildare och tror att samtal kan brygga broar mellan meningsmotståndare. Dagen har mött honom.