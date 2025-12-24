Livsstil
Pastorsparet börjar rensa huset i oktober för att göra plats för sina 460 julkrubbor
I en villa i Eksjö finns landets förmodligen största samling julkrubbor. Dagen hälsade på hemma hos Urban och Lena Gustavsson • "Vi slutar väl när det inte får plats mer helt enkelt. Men vi har ju en övervåning också."
Lena och Urban Gustavsson i Eksjö samlar på julkrubbor och har i nuläget 460 stycken - alla olika.
Josefin Lilja
Julen nalkas och i många hem plockar man nu fram julkrubban, som påminner om Jesu födelse. Hos Urban och Lena Gustavsson i Eksjö är krubborna på plats sedan länge; det tar ett tag att ställa i ordning de 460 stycken som de äger i nuläget.