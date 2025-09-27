Relationer
Tre i styrelsen motarbetar mig som pastor, vad ska jag göra?
Pastorn Britta Bolmenäs ger råd: Narcissister och maktmänniskor är ofta stöttepelare och bidrar med mycket, men de är förödande.
Britta Bolmenäs svarar på veckans församlingsfråga från en frustrerad pastor som upplever sig motarbetad från delar av styrelsen i kyrkan.
Getty Images
Hej. Jag är pastor sedan 15 år tillbaka och verkar vara uppskattad av de
flesta. Men tre personer i styrelsen
hackar ständigt ned på mina förslag. De andra i styrelsen tänker i liknande banor
som jag och vi försöker verkligen få vår församling att växa, men dessa tre
har alltid invändningar.