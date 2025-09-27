Tre i styrelsen motarbetar mig som pastor, vad ska jag göra?

Britta Bolmenäs svarar på veckans församlingsfråga från en frustrerad pastor som upplever sig motarbetad från delar av styrelsen i kyrkan. Getty Images

Hej. Jag är pastor sedan 15 år tillbaka och verkar vara uppskattad av de flesta. Men tre personer i styrelsen hackar ständigt ned på mina förslag. De andra i styrelsen tänker i liknande banor som jag och vi försöker verkligen få vår församling att växa, men dessa tre har alltid invändningar.