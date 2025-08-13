Nyheter

300 personer slöt upp när en kedja runt Vättern skulle bildas

Svenska kyrkan i Jönköping har engagerat sig för dricksvattnets framtid

300 000 personer var förhoppningen, 300 slöt upp vid Aktion Rädda Vätterns manifestation.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

”Det här kan synliggöra att rent dricksvatten inte är en självklarhet”, säger prästen Erik Dreier i samband med en aktion vid Vätterns strand. Arrangörerna hade målat upp bilden av 300 000 personer i armkrok runt hela sjön, vilket inte riktigt blev fallet. 

nyheter jönköping svenska kyrkan

