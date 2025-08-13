Nyheter
300 personer slöt upp när en kedja runt Vättern skulle bildas
Svenska kyrkan i Jönköping har engagerat sig för dricksvattnets framtid
300 000 personer var förhoppningen, 300 slöt upp vid Aktion Rädda Vätterns manifestation.
”Det här kan synliggöra att rent dricksvatten inte är en självklarhet”, säger prästen Erik Dreier i samband med en aktion vid Vätterns strand. Arrangörerna hade målat upp bilden av 300 000 personer i armkrok runt hela sjön, vilket inte riktigt blev fallet.