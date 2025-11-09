Nyheter
71 miljoner kronor i skadestånd till kidnappad pastors familj i Malaysia
Hustrun: Efter snart nio års saknad av en älskad make och pappa, ångest och ovisshet innebär domen ett efterlängtat beslut
Högsta domstolen i Malaysia har gett familjen till en kidnappad pastor rätt i kampen mot staten.
Vincent Thian
Pastor Raymond Koh har varit försvunnen sedan han kidnappades i februari 2017. Nu har Högsta domstolen i Malaysia slagit fast att landets polismyndighet ligger bakom brottet och att Raymond Kohs familj ska få motsvarande 71 miljoner kronor i skadestånd.