Nyheter

71 miljoner kronor i skadestånd till kidnappad pastors familj i Malaysia

Hustrun: Efter snart nio års saknad av en älskad make och pappa, ångest och ovisshet innebär domen ett efterlängtat beslut

Högsta domstolen i Malaysia har gett familjen till en kidnappad pastor rätt i kampen mot staten.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Pastor Raymond Koh har varit försvunnen sedan han kidnappades i februari 2017. Nu har Högsta domstolen i Malaysia slagit fast att landets polismyndighet ligger bakom brottet och att Raymond Kohs familj ska få motsvarande 71 miljoner kronor i skadestånd.

religionsfrihet nyheter malaysia förföljda kristna brott och straff open doors

