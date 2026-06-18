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Ännu en kristen friskola i Umeå stängs
Skolinspektionen återkallar tillståndet för Mariaskolan • Men skolan tänker öppna i höst – så länge beslutet inte vunnit laga kraft
Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för Mariaskolans huvudman Umeå kristna friskoleförening. Huvudmannen planerar att överklaga beslutet.
Mariaskolan
Bara någon dag efter att Skolinspektionen beslutat stänga kristna Hannaskolan i Umeå, beslutar man även att återkalla tillståndet för kristna Mariaskolan i samma stad. En rad brister under många år gör att myndigheten helt enkelt inte längre tror att personerna bakom Mariaskolan klarar av att driva skola.