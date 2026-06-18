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Ännu en kristen friskola i Umeå stängs

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Mariaskolan • Men skolan tänker öppna i höst – så länge beslutet inte vunnit laga kraft

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för Mariaskolans huvudman Umeå kristna friskoleförening. Huvudmannen planerar att överklaga beslutet.
Jonathan Newton
Jonathan Newton Reporter
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Bara någon dag efter att Skolinspektionen beslutat stänga kristna Hannaskolan i Umeå, beslutar man även att återkalla tillståndet för kristna Mariaskolan i samma stad. En rad brister under många år gör att myndigheten helt enkelt inte längre tror att personerna bakom Mariaskolan klarar av att driva skola.

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