Agape i Norrköping: Vi blev mer än dubbelt så många sista fem åren

Pastorn Adam Rosman: Jag har fått vara med i den här härliga tiden när vi skördar

Agape i Norrköping som tillhör Trosrörelsen har vuxit kraftigt på senare år. I församlingen finns bland annat Julia Eliasson och hennes son Eliam samt Danielle Rosman som också ingår i ledarteamet.
Johannes Ottestig
Trosrörelsen växer. Ett exempel är församlingen Agape i Norrköping som i fjol fick 40 nya medlemmar och som sedan pandemiåret 2020 har vuxit med 112 procent.

