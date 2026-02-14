Nyheter

Engelska kyrkan drar tillbaka förslag på att införa välsignelseakt för samkönade

Stor besvikelse hos dem som vill se en mer progressiv linje – samtidigt har Engelska kyrkans tidigare beslut hotat att splittra samarbetet med andra kyrkor

Nyligen tillträdde Sarah Mullaly som ny ärkebiskop av Canterbury, vilket är den ledande gestalten för Engelska kyrkan. Strax efteråt fattade kyrkans synod beslutet att sluta välsigna samkönade par.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Engelska kyrkan trycker på bromsen och säger nu nej till att erbjuda en välsignelseakt för samkönade par. Frågan har stötts och blötts i många år, och reaktionerna på beslutet är starka.

