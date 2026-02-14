Nyheter
Engelska kyrkan drar tillbaka förslag på att införa välsignelseakt för samkönade
Stor besvikelse hos dem som vill se en mer progressiv linje – samtidigt har Engelska kyrkans tidigare beslut hotat att splittra samarbetet med andra kyrkor
Nyligen tillträdde Sarah Mullaly som ny ärkebiskop av Canterbury, vilket är den ledande gestalten för Engelska kyrkan. Strax efteråt fattade kyrkans synod beslutet att sluta välsigna samkönade par.
Alberto Pezzali /AP/TT
Engelska kyrkan trycker på bromsen och säger nu nej till att erbjuda en välsignelseakt för samkönade par. Frågan har stötts och blötts i många år, och reaktionerna på beslutet är starka.