Skottlossning mitt under nattvarden utanför Katolska kyrkan i Gaza
”Vi mår bra”, hälsar prästen Gabriel Romanelli efter striderna runt kyrkan – skottlossningen ska skett mellan Hamas och en annan palestinsk gruppering
Julgudstjänst i Katolska kyrkan i Gaza city förra året.
Jehad Alshrafi
Mitt under den pågående nattvarden går det att höra sju skott som avfyras strax utanför kyrkan. Bland gudstjänstbesökarna flackar blickarna oroligt, i ett Gaza där våldet fortfarande är närvarande trots rådande vapenvila.