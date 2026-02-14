Nyheter

Skottlossning mitt under nattvarden utanför Katolska kyrkan i Gaza

”Vi mår bra”, hälsar prästen Gabriel Romanelli efter striderna runt kyrkan – skottlossningen ska skett mellan Hamas och en annan palestinsk gruppering

Julgudstjänst i Katolska kyrkan i Gaza city förra året.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Mitt under den pågående nattvarden går det att höra sju skott som avfyras strax utanför kyrkan. Bland gudstjänstbesökarna flackar blickarna oroligt, i ett Gaza där våldet fortfarande är närvarande trots rådande vapenvila. 

