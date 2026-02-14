Nyheter
Ledande Tidöpolitiker överrumplade över utvisningsbeslutet av en bebis
”Orimligt”, menar KD-ledaren Ebba Busch – ”Jag har krävt en ventil”, kommenterar Liberalernas partiledare Simona Mohamsson – SD sticker ut bland partierna
Både Ebba Busch (KD) och Simona Mohamsson (L) har reagerat på beslutet att en bebis ska utvisas utan sin familj till Iran, bilden är tagen i Stockholms synagoga i samband med minnesdagen för Förintelsens offer.
Jessica Gow/TT
Migrationsverkets beslut att Emanuel, åtta månader, ska utvisas ur landet utan sin familj har skapat starka reaktioner. Även bland de politiker som varit med och fattat de politiska beslut som ligger till grund för att det kunde hända.