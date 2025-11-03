Nyheter
Agape i Norrköping: Vi har blivit mer än dubbelt så många på fem år
Pastorn Adam Rosman: Jag har fått vara med i den här härliga tiden när vi skördar
Agape i Norrköping som tillhör Trosrörelsen har vuxit kraftigt på senare år. I församlingen finns bland annat Julia Eliasson och hennes son Eliam samt Danielle Rosman som också ingår i ledarteamet.
Privat
Trosrörelsen växer. Ett exempel är församlingen Agape i Norrköping som i fjol fick 40 nya medlemmar och som sedan pandemiåret 2020 har vuxit med 112 procent.