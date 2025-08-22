Nyheter

Alla ryms inte vid ekumenisk guds­tjänst – 1 400 unga får lovsjunga på annan plats

Stort intresse för biskoparnas ungdomsmöte i Svenska kyrkan resulterar i parallell lovsångsgudstjänst för de unga i Filadelfiakyrkan

Amanda Carlshamre, projektledare för biskoparnas ungdomsmöte i Stockholm.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Biskoparnas ungdomsmöte lockar 1 400 unga från hela landet till Stockholm i helgen. Så många får inte plats vid den ekumeniska lovsångsgudstjänsten i Storkyrkan på fredagskvällen, utan ungdomarna från Svenska kyrkan får ordna en egen lovsångssamling parallellt i Filadelfiakyrkan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

svenska kyrkans unga nyheter svenska kyrkan ekumenik biskop martin modéus

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning