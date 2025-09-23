Nyheter

Bibelläsande kristna flitigast att umgås med muslimer

Ny ALT-rapport om ”Svenskarna och tron” – stor grupp kulturkristna tror inte att Gud finns

Språkkafée i Smyrna i Gårdsten.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad

Bibelläsande kristna umgås med muslimer och är öppna för mångkultur i betydligt högre grad  än kulturkristna, som inte går i gudstjänst eller ber. Detsamma gäller jämfört med befolkningen i övrigt.  Det visar en ny rapport från ALT,  Akademi för ledarskap och teologi, om ”Svenskarna och tron”.

