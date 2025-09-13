Nyheter
Busch: Att vi inte har torgmöte i dag är ett resultat av Palestinaaktivisterna
Kristdemokraterna möts i dag i Knivsta - "gränsen är nådd"
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch håller tal i Knivsta med anledning av att det är ett år kvar till riksdagsvalet.
Stefan Jerrevång/TT
KD vill att personer som återkommande stör vid demonstrationer ska kunna få kontaktförbud och stängas av från offentliga platser. Gränsen är nådd. Det räcker inte längre med fördömanden, säger KD-ledaren Ebba Busch.