Busch: Att vi inte har torgmöte i dag är ett resultat av Palestinaaktivisterna

Kristdemokraterna möts i dag i Knivsta - "gränsen är nådd" 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch håller tal i Knivsta med anledning av att det är ett år kvar till riksdagsvalet.
KD vill att personer som återkommande stör vid demonstrationer ska kunna få kontaktförbud och stängas av från offentliga platser. Gränsen är nådd. Det räcker inte längre med fördömanden, säger KD-ledaren Ebba Busch.

