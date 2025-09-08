Nyheter
Carlo, 15 ”lite av ett skyddshelgon” för dem som funnit Gud på internet
Tiotusentals samlades på Petersplatsen när påve Leo genomförde sina första helgonförklaringar
Människor samlade på Petersplatsen för att vara med när påve Leo XIV helgonförklarar Carlo Acutis och Pier Giorgio Frassati.
Andrew Medichini
Unga konvertiter som hittar till Gud genom Katolska kyrkan får i dag ett helgon som många kan relatera till. Men Carlo Acutis, som bara blev 15 år gammal, ger också hopp om att de ska få med sina familjer på resan till kristen tro.