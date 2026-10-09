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De gröna i England: Ersätt Israel med Palestina
”Olyckligt”, säger svenska MP:s Jacob Risberg om sitt systerpartis beslut att sionism ska likställas med rasism
De Gröna, med partiledare Zack Polanski i mitten, firar valframgångar i Manchester. Nu partiet på sin egen kongress klubbat igenom ett kontroversiellt förslag där sionism ska ses som rasism.
Jon Super /AP/TT
Partiet De gröna i England och Wales har på sin kongress röstat igenom att sionism är att likställa med rasism, samt att konflikten i Mellanöstern ska lösas med en palestinsk enstatslösning.